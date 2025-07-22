Семенюк став найкращим блокувальником Ліги націй-2025
Юрій Семенюк
FIVB
Волейболіст збірної України Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду Ліги націй-2025. У 12 матчах турніру він набрав сумарно 37 очок після блокувань. Найефективнішим для нього став матч проти Болгарії – 6 блокувань.
5 найкращих блокувальників основного раунду Ліги націй-2025:
- Юрій Семенюк (Україна) – 37 очок
- Александар Неделькович (Сербія) – 35
- Агустін Лосер (Аргентина) – 34
- Хав'єр Консепсьон (Куба) – 31
- Франсуа Гюц (Франція) – 28
13 місце за цим показником ділять ще два українці – Валерій Тодуа та Ілля Ковальов, у яких по 19 очок.
Нагадаємо, нинішній сезон для України став дебютним у Лізі націй. Команда посіла 9 місце у турнірній таблиці. Підопічні Рауля Лосано до останнього претендували на потрапляння до фіналу восьми турніру.