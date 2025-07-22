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Семенюк став найкращим блокувальником Ліги націй-2025

Олег Дідух — 22 липня 2025, 12:28
Семенюк став найкращим блокувальником Ліги націй-2025
Юрій Семенюк
FIVB

Волейболіст збірної України Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду Ліги націй-2025. У 12 матчах турніру він набрав сумарно 37 очок після блокувань. Найефективнішим для нього став матч проти Болгарії – 6 блокувань.

5 найкращих блокувальників основного раунду Ліги націй-2025:

  1. Юрій Семенюк (Україна) – 37 очок
  2. Александар Неделькович (Сербія) – 35
  3. Агустін Лосер (Аргентина) – 34
  4. Хав'єр Консепсьон (Куба) – 31
  5. Франсуа Гюц (Франція) – 28

13 місце за цим показником ділять ще два українці – Валерій Тодуа та Ілля Ковальов, у яких по 19 очок.

Нагадаємо, нинішній сезон для України став дебютним у Лізі націй. Команда посіла 9 місце у турнірній таблиці. Підопічні Рауля Лосано до останнього претендували на потрапляння до фіналу восьми турніру.

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