Семенюк став найкращим блокувальником Ліги націй-2025

Волейболіст збірної України Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду Ліги націй-2025. У 12 матчах турніру він набрав сумарно 37 очок після блокувань. Найефективнішим для нього став матч проти Болгарії – 6 блокувань.

5 найкращих блокувальників основного раунду Ліги націй-2025:

Юрій Семенюк (Україна) – 37 очок Александар Неделькович (Сербія) – 35 Агустін Лосер (Аргентина) – 34 Хав'єр Консепсьон (Куба) – 31 Франсуа Гюц (Франція) – 28

13 місце за цим показником ділять ще два українці – Валерій Тодуа та Ілля Ковальов, у яких по 19 очок.

Нагадаємо, нинішній сезон для України став дебютним у Лізі націй. Команда посіла 9 місце у турнірній таблиці. Підопічні Рауля Лосано до останнього претендували на потрапляння до фіналу восьми турніру.