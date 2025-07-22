Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Бокс

Ф'юрі підтримав Дюбуа після поразки Усику та запропонував спільні тренування

Володимир Максименко — 22 липня 2025, 12:14
Ф'юрі підтримав Дюбуа після поразки Усику та запропонував спільні тренування
Queensberry/Leigh Dawney

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-2-1) розкритикував тих спортсменів, які вважають, що Даніель Дюбуа (22-3) здався у поєдинку з Олександром Усиком (24-0).

Заяву британця наводить The Ring.

За словами Ф'юрі, усі ті, хто критикують Дюбуа – заздрісники та розуміють про що кажуть. До того ж Тайсон запропонував Даніелю проводити спільні тренування у майбутньому.

Нагадаємо, у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Читайте також :
Він знову здався, – Чісора пояснив, чому Дюбуа програв Усику

Вже після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомлялося, що менеджер Дюбуа виконав свою обіцянку і подарував Олександру новенький Bentley.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

Тайсон Ф'юрі

Весь світ хоче побачити цей бій, – легендарний Льюїс звернувся до Ф'юрі
Вони просто розсипалися: Хук порівняв себе з британськими суперниками Усика
Нокаутує у 5-6 раунді: відомий тренер дав прогноз на третій бій Усика проти Ф'юрі
Гірн: Чи хочуть фанати бачити трилогії Усика з Ф'юрі або Джошуа? Ні
Найкращий варіант: Красюк розповів, з ким Усику варто провести бій, щоб заробити

Останні новини