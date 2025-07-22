Ф'юрі підтримав Дюбуа після поразки Усику та запропонував спільні тренування

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі (34-2-1) розкритикував тих спортсменів, які вважають, що Даніель Дюбуа (22-3) здався у поєдинку з Олександром Усиком (24-0).

Заяву британця наводить The Ring.

За словами Ф'юрі, усі ті, хто критикують Дюбуа – заздрісники та розуміють про що кажуть. До того ж Тайсон запропонував Даніелю проводити спільні тренування у майбутньому.

Tyson Fury blasts “jealous” boxers for saying Daniel Dubois quit in his defeat to Oleksandr Usyk, and offers Dubois the chance to train with him in future 🤝 pic.twitter.com/LJwUpasVlx — Ring Magazine (@ringmagazine) July 22, 2025

Нагадаємо, у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Вже після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомлялося, що менеджер Дюбуа виконав свою обіцянку і подарував Олександру новенький Bentley.