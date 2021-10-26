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Головко: Циганков схильний до травматизму

Сьогодні 12:02 212 0
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Головко: Циганков схильний до травматизму
#Головко, #Циганков, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

23-річний вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков має досить непростий характер.

Про це заявив відомий український тренер Олександр Головко.

"Циганков пройшов через мою обойму. Із ним було дуже цікаво працювати. І мізки такі…

Проблема Віті в тому, що він був схильний до травматизму. Це пов'язано з його фізіологією. І він не пройшов в Україні повну школу дитячо-юнацької підготовки. Напевно, це добре, бо він неординарний, йому не заважали бути самим собою. Він жив в Ізраїлі. Він із футбольної родини, він знає собі ціну. Має непростий характер, і це м'яко сказано", - зазначив Головко.

 

Раніше, Вацко заявив, що лише один футболіст Динамо не боявся грати проти Барселони.

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