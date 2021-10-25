Вацко: Лише один футболіст Динамо не боявся грати проти Барселони

Динамо у матчі з Барселоною у Лізі чемпіонів боялося грати у футбол.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко.

"Динамо приїхало на Камп Ноу, щоб якщо і програти, то із мінімальним рахунком. Динамо боялося грати в футбол. Тільки Шапаренко не боявся.

На цей час наші клуби не можуть змагатися з такими суперниками, як Реал і Барселона. Наші команди у Лізі чемпіонів потрапляють під ту інтенсивність, якої немає в УПЛ.

Актуально: Барселона - Динамо 1:0. Огляд матчу Ліги чемпіонів

Останнім часом є відчуття, що чемпіонат України судять за правилами балету. Луческу в матчі з СК Дніпро-1 кричав судді, чи бачив той, як судили Динамо з Барселоною. Нам потрібно робити наш чемпіонат більш конкурентним. Нам потрібно задуматися про майбутнє нашого чемпіонату, над системою розіграшу, над конкурентністю. Потрібно піднімати його якість", – заявив Вацко.