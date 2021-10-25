Анрі: Мессі ізольований в ПСЖ

Ексфорвард Арсенала і збірної Франції Тьєррі Анрі оцінив гру нападника Ліонеля Мессі за ПСЖ.

Про це розповів сам футболіст.

"Мессі відрізаний від команди і не так часто отримує м'яч. Я б не сказав, що йому погано в ПСЖ, але я бачу, що він ізольований.

Актуально: Марсель - ПСЖ 0:0. Огляд матчу

Мені більше подобається, коли Мессі діє в центрі. Я не думаю, що він може робити різницю, граючи справа. У нього не дуже вдалий період, а в центрі він може давати ритм. Потрібно знайти рішення, щоб використовувати Мессі, Неймара і Мбаппе разом.

У мене немає точних даних, але мені здається, що вони не дуже ефективні. Лео мало бере участь в атаках", - розповів Анрі.