Колишній тренер Миная Василь Кобін не почув від президента клубу конкретної причини звільнення.

Про це заявив сам фахівець.

"Я не почув від президента клубу конкретної причини звільнення. Чому він прийняв таке рішення? Хто впливав на прийняття цього рішення? У мене дуже багато питань. Версії можуть бути різними, але думаю, що рано чи пізно ми з президентом десь побачимось, і я буду знати правду.

Я хочу знати, чому так сталося і чому це сталося не після матчу, а серед тижня. У нас не було жодної розмови, ніякого спілкування, тому для мене це загадка.

У мене не було спілкування з президентом. Він приймає рішення, платить гроші. Мене не цікавить, де він бере ці гроші. Цікаво одне: чому було прийнято таке рішення", - сказав Кобін.