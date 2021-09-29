У цьому сезоні команда виграла 1 матч

Фахівець Василь Кобін залишив посаду головного тренера Минаю.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Він попрощався з командою на вечірньому тренуванні. Інші деталі поки невідомі.

Кобін був тренером Миная з червня 2019 року по березень 2021 року. Потім знову повернувся в клуб в червні 2021-го.

Під керівництвом 36-річного фахівця закарпатська команда в цьому сезоні виграла 1 матч, 3 рази зіграла внічию і зазнала 4 поразки в чемпіонаті. Також вилетіла з Кубка України від Альянсу (2:3).