Ільвес – Шахтар: де дивитися матч-відповідь у кваліфікації Ліги Європи
ФК Шахтар Донецьк
Донецький Шахтар зустрінеться з фінським Ільвесом у матчі-відповіді першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.
Поєдинок запланований на 17 липня. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом. Українські вболівальники зможуть подивитися трансляцію на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.
Як відомо, перша гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.
Нагадаємо, напередодні Шахтар обіграв словенський Бріньє (Гросуплє) у контрольному матчі.