Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Ільвес – Шахтар: де дивитися матч-відповідь у кваліфікації Ліги Європи

Микола Дендак — 16 липня 2025, 09:35
Ільвес – Шахтар: де дивитися матч-відповідь у кваліфікації Ліги Європи
ФК Шахтар Донецьк

Донецький Шахтар зустрінеться з фінським Ільвесом у матчі-відповіді першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Поєдинок запланований на 17 липня. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом. Українські вболівальники зможуть подивитися трансляцію на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Як відомо, перша гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.

Нагадаємо, напередодні Шахтар обіграв словенський Бріньє (Гросуплє) у контрольному матчі.

Ліга Європи Шахтар Донецьк де дивитися Ільвес

Ільвес

УЄФА призначив суддів на матч-відповідь між Ільвесом та Шахтарем у кваліфікації Ліги Європи
Стало відомо, хто в Україні покаже матч-відповідь Ліги Європи між Ільвесом та Шахтарем
Федорчук: Не пам’ятаю, щоб Шахтар так грав при Луческу чи інших тренерах
Туран: Шахтар має грати як велика команда
Підсумок матчу важкий, – тренер Ільвеса прокоментував розгром від Шахтаря в Лізі Європи

Останні новини