Ільвес – Шахтар: де дивитися матч-відповідь у кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар зустрінеться з фінським Ільвесом у матчі-відповіді першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Поєдинок запланований на 17 липня. Він розпочнеться о 19:00 за київським часом. Українські вболівальники зможуть подивитися трансляцію на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.

Як відомо, перша гра проти Ільвеса завершилася розгромною перемогою Шахтаря (6:0). Переможець двоматчевого протистояння у другому раунді кваліфікації зіграє проти турецького Бешикташа.