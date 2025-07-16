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Ексфутболіст Тулузи та Спартака потрапив до бази "Миротворець"

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 09:22
Ексфутболіст Тулузи та Спартака потрапив до бази Миротворець
Вагіз Хідіятуллін

Колишній футболіст Тулузи, московського Спартака та збірної СРСР Вагіз Хідіятуллін потрапив до української бази "Миротворець".

Про це стало відомо з картки росіянина на сайті проєкту.

Ексгравець незаконно перетнув держкордон України, відвідавши тимчасово окупований Крим. Окрім того, Хідіятуллін брав участь у масових заходах, спрямованих на підтримку війни та спробах легалізації анексії півострова.

Протягом кар'єри захисник грав за ЦСКА, Спартак та СКА Карпати, а у 1988 перейшов до Тулузи, де за два сезони зіграв 58 матчів.

З 1978 по 1990 рік був гравцем збірної СРСР – 58 поєдинків та шість забитих голів.

Раніше до бази "Миротворець" потрапив володар Кубка УЄФА у складі Зеніта.

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