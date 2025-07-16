Усик розповів, яку пораду дала йому мама напередодні реваншу з Дюбуа

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про єдність ментальної та фізичної складової боксера, а також поділився порадою від мами напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа.

Наводить слова українця видання The Sun.

"Те, що сказав Чісора – правда. Ви не зможете пробити мені голову. Усі хочуть говорити про свої удари чи свою силу. А я просто чекаю на свій момент. Просто чекаю, коли пролунає "дзінь" і рефері скаже: "бокс".

Мозок і тіло – це одне ціле. Якщо в тебе є мозок, але немає фізичної форми – це погано. Але якщо ти у чудовій формі, але маєш слабкий розум – це теж погано. Коли ти проходиш фізичні навантаження, це має боліти. Ти маєш пройти крізь це – і саме це тренує ментальність.

Моя мама завжди каже: "Сашо, будь ласка, бережися ударів". Вона сказала мені мати великий захист для паху", – сказав Усик.