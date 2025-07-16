Усик розповів, яку пораду дала йому мама напередодні реваншу з Дюбуа
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик розповів про єдність ментальної та фізичної складової боксера, а також поділився порадою від мами напередодні реваншу з Даніелем Дюбуа.
Наводить слова українця видання The Sun.
"Те, що сказав Чісора – правда. Ви не зможете пробити мені голову. Усі хочуть говорити про свої удари чи свою силу. А я просто чекаю на свій момент. Просто чекаю, коли пролунає "дзінь" і рефері скаже: "бокс".
Мозок і тіло – це одне ціле. Якщо в тебе є мозок, але немає фізичної форми – це погано. Але якщо ти у чудовій формі, але маєш слабкий розум – це теж погано. Коли ти проходиш фізичні навантаження, це має боліти. Ти маєш пройти крізь це – і саме це тренує ментальність.
Моя мама завжди каже: "Сашо, будь ласка, бережися ударів". Вона сказала мені мати великий захист для паху", – сказав Усик.
Нагадаємо, 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".
Напередодні український чемпіон разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії та навіть встиг вже зустрітися зі своїм опонентом вживу.
Раніше повідомлялося, що Усик заінтригував новиною про свою боксерську кар'єру після бою з Дюбуа.