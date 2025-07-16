Луческу відвідав товариський матч Динамо на зборах в Австрії
Колишній тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу відвідав товариський матч "біло-синіх" проти румунського Корвінула на навчально-тренувальних зборах команди в Австрії.
Про це повідомляє пресслужба чемпіона України.
Зауважимо, що Луческу на початку своєї кар'єри тренував Корвінул. У підсумку гра між командами завершилася в нульову нічию.
Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0.
Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда та зіграли внічию проти одного з представників Чемпіоншипу – Вест Бромвіча Альбіон.
Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня. Став відомий перший суперник київського Динамо у єврокубковому сезоні-2025/26.