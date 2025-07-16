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Луческу відвідав товариський матч Динамо на зборах в Австрії

Микола Дендак — 16 липня 2025, 09:40
Луческу відвідав товариський матч Динамо на зборах в Австрії
Мірча Луческу
Динамо Київ

Колишній тренер київського Динамо та донецького Шахтаря Мірча Луческу відвідав товариський матч "біло-синіх" проти румунського Корвінула на навчально-тренувальних зборах команди в Австрії.

Про це повідомляє пресслужба чемпіона України.

Зауважимо, що Луческу на початку своєї кар'єри тренував Корвінул. У підсумку гра між командами завершилася в нульову нічию.

Раніше у рамках підготовки Динамо двічі зіграло проти угорської Кішварди – спочатку поступилося 0:2, а потім здобуло перемогу з рахунком 3:0.

Також підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки від данського Мідтьюлланда та зіграли внічию проти одного з представників Чемпіоншипу – Вест Бромвіча Альбіон.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня. Став відомий перший суперник київського Динамо у єврокубковому сезоні-2025/26.

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