Півзахисник Наполі може перебратися в Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпiон.

Вінгер Наполі Лоренцо Інсіньє може покинути клуб наступного літа.

Про це повідомляє видання Football Italia.

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Контракт італійця з неаполітанцями розрахований до кінця цього сезону. Переговори про продовження ведуться, проте сторони наразі не можуть дійти згоди.

Клуб пропонував гравцеві контракт із зарплатою в розмірі 4,6 мільйона євро в рік, але Лоренцо Інсіньє розраховує отримувати за цей не менше 7 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Повідомляється, що в послугах 30-річного гравця зацікавлені Інтер і Манчестер Юнайтед.