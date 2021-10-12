Венеція підписала ексголкіпера Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Серхіо Ромеро знайшов новий клуб після відходу з Манчестер Юнайтед. Аргентинський голкіпер став гравцем Венеції на правах вільного агента.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Термін контракту Ромеро з новачком Серії А не розголошується. Воротар з літа 2021 року залишився без клубу, оскільки його контракт з Манчестер Юнайтед добіг кінця.

До слова, аргентинець провів на Олд Траффорд 6 років, за які награв 61 матч (27 пропущених голів). У минулому сезоні Ромеро на поле не виходив.