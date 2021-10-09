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Бущан: Збірну України нічого не лякає

Сьогодні 11:29 105 0
Поєдинок розпочнеться о 19:00
Бущан: Збірну України нічого не лякає
#Збірна України, #Чемпіонат світу-2022, #Бущан

Джерело - Футбол News.

Збірна України має намір здобути три перемоги в трьох останніх матчах відбору до чемпіонату світу-2022.

Про це заявив голкіпер національної команди Георгій Бущан.

"Розуміємо, що у нас є три фінали. У кожному матчі на кону золото. Готуємося тільки з думкою про перемогу. У кого буде менше помилок - той і переможе. Нас нічого не лякає. Думаємо тільки про нашу гру, команду. Зараз багато команд грають у такий футбол, тому ми звикли до цього ", - сказав Бущан.

Поєдинок розпочнеться о 19:00.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 18:45.

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