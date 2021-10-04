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Луческу: Патрік заслуговує на виклик у збірну Бразилії

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Шахтар зіграв унічию з Динамо
Луческу: Патрік заслуговує на виклик у збірну Бразилії
#Динамо, #Патрік, #Шахтар, #Луческу

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Півзахисник Шахтаря Алан Патірк заслуговує на виклик до збірної Бразилії.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Що стосується гравців Шахтаря, на мій погляд кращим сьогодні був Алан Патрік. Вважаю, що він заслуговує виклик в збірну Бразилії, так само як раніше викликалися до збірної бразильці Шахтаря. Я говорю не як тренер Динамо, а як людина, яка любить і знає футбол. Він заслуговує на те, що стабільно грає зараз", - сказав Луческу.

Нагадаємо, фанати Шахтаря жорстко принизили Луческу.

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