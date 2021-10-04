Півзахисник Шахтаря Алан Патірк заслуговує на виклик до збірної Бразилії.

Про це заявив головний тренер Динамо Мірча Луческу.

"Що стосується гравців Шахтаря, на мій погляд кращим сьогодні був Алан Патрік. Вважаю, що він заслуговує виклик в збірну Бразилії, так само як раніше викликалися до збірної бразильці Шахтаря. Я говорю не як тренер Динамо, а як людина, яка любить і знає футбол. Він заслуговує на те, що стабільно грає зараз", - сказав Луческу.