Нічия Шахтаря у матчі проти Інтера буде успіхом для команди Де Дзербі.

Про це розповів відомий український коментатор Віктор Вацко.

"Я думаю, що на 90% можна спрогнозувати склад Шахтаря на матч з Інтером. Матч проти Інтера не можна порівняти з грою проти Вереса. З Інтером буде інше кіно. М'яч контролювати, я думаю, буде інша команда. Мені дуже сподобався Верес. Перший тайм у їх виконанні був дуже високої якості. Прекрасне переміщення команди, прекрасна робота двох форвардів. Було зрозуміло, що Верес готовий до фірмового виходу з оборони від Шахтаря. Якби Верес не помилився в моменті з другим голом - була б дуже цікава гра. Андрій Пятов кілька разів виручив Шахтар. Шість ударів проти Шахтаря - я не пам'ятаю, хто стільки бив в останній раз.

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Не можна порівнювати Сассуоло Де Дзербі і Шахтар Де Дзербі. З Сассуоло Де Дзербі працював тривалий час для того, щоб передати команді свої ідеї. У нього був підбір футболістів під його ідеї. Шахтар же зараз перебуває в стадії трансформації від ідей Каштру. Марлос - 33 роки, Степаненко - 32. Але хто сильніший них в Шахтарі? У Шахтаря дуже молода команда. Але зараз критикуючи їх - ми критикуємо футболістів, які роблять перші кроки у футболі. Тете до Шахтаря - не грав у дорослий футбол. Педріньйо - загубився в Бенфіці. Я ризикну припустити, що Шахтар зараз - це як Динамо Київ три роки тому. Я буду здивований навіть нічийному результату в матчі проти Інтера. Це буде великий успіх для цієї молодої команди. У Лізі Чемпіонів найважливіше - досвід", - сказав Вацко.