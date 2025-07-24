Шлях був складним, – Харькова прокоментувала свою перемогу на чемпіонаті світу

Українська шпажистка Влада Харькова висловилась про свою перемогу на чемпіонаті світу в Грузії.

Спортсменка поділилась емоціями у своїх соцмережах.

" Я – чемпіонка світу. Три коротких слова, але який довгий шлях за ними. Мені було 13, коли постало питання мого навчання в Київському спортивному інтернаті. Я підійшла до батьків і сказала: "Якщо ви мене не відпустите – я ніколи не стану чемпіонкою світу". Через багато років – я нею стала.

Цей шлях був складним. Але він був би неможливий без мудрості моїх батьків, віри моїх наставників, моїх тренерів, без підтримки коханих людей і моєї фехтувальної родини. Кожен із вас мене чогось навчив. Кожен зробив внесок у цю перемогу.

Я щиро вдячна Федерації фехтування України, Міністерству молоді та спорту України, всій нашій фехтувальній делегації за вашу щоденну роботу, організацію, віру в нас – спортсменів.

Це наша спільна перемога. Я дякую нашим воїнам, які захищали і захищають Україну – завдяки вам ми маємо можливість боротися і перемагати на своєму полі бою.

Дякую вам, наші герої. І дякую собі – тій 13-річній дівчинці, яка мала більше рішучості, ніж доросла я у 28. Мрія мого дитинства збулася. Я щаслива", – написала Харькова.

ЧС-2025 став для фехтувальниці лише другим у кар’єрі в особистому заліку та приніс їй дебютну нагороду. До цього в активі 28-річної Влади було три нагороди у межах чемпіонату Європи (золото у 2022 році, командне золото у 2025-му та бронза у 2022-му).

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 буде тривати до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.