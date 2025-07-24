Бйорндален – про побиття Бріцісом Расторгуєвса: Це просто жахливо

Легендарний норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален поділився своєю думкою щодо скандалу з побиттям тренером збірної Латвії Ілмарсом Бріцісом свого підопічного Андрейса Расторгуєвса та 6-місячну дискваліфікацію тренера.

Слова Бйорндалена наводить FondoItalia.

"Оскільки Бріціса визнали винним, я підтримую цю версію подій. Я змагався проти Бріціса, і ніколи б не подумав, що він може мати такий характер. Якби це сталося в Норвегії, результат, імовірно, був би іншим. Але в кожній країні – своя культура. Та якщо все, що розповів мені Расторгуєвс, правда на 100%, то це просто жахливо", – заявив норвежець.

Нагадаємо, наприкінці лютого поточного року Бріціс побив лідера збірної Латвії Андрейса Расторгуєвса, зламавши йому палець руки. Травма вимусила спортсмена достроково завершити сезон.

Після того інциденту Бріціс був відсторонений від роботи зі збірною Федерацією біатлону Латвії. Нещодавно тренер отримав 6-місячну дискваліфікацію від Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).