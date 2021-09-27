Шахтар - Інтер: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпiон.

Ліга чемпіонів, груповий етап 28 вересня Шахтар (Донецьк) - Інтер (Мілан) Стадіон НСК Олімпійський, 19:45

28 вересня в 2-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на НСК Олімпійський зіграє проти міланського Інтера. Зустріч відбудеться о 19:45.

Шахтар

Обидва клуби свої перші матчі програли: "гірники" несподівано поступилися дебютанту Шерифу 2:0, а "нерадзуррі" мінімально програли мадридському Реалу.

Український клуб не без частки везіння пробився в групову стадію Ліги чемпіонів. Нагадаємо, команда Роберто Де Дзербі в кваліфікації спочатку пройшла бельгійський Генк, а у фіналі здолала Монако, який виглядав набагато сильніше Шахтаря. Але вже проти Шерифа фортуна виявилася не на боці донецького клубу. Молдавани скористалися своїми моментами і зробили великий крок на шляху до третього місця.

Однак в чемпіонаті України Шахтар виступає досить впевнено, до того ж гірники розгромили Динамо в матчі за Суперкубок країни (3:0).

Останні матчі:

УПЛ Шахтар - Верес 4:1

СК Шахтар - Динамо 3:0

УПЛ Маріуполь - Шахтар 0:5

ЛЧ Шериф - Шахтар 2:0

УПЛ Шахтар - Дніпро-1 2:0

Інтер

Інтер після відходу Антоніо Конте, Ромелу Лукаку і Ашрафа Хакімі не став значно слабшим. Під керівництвом Сімоне Індзагі "чорно-сині" демонструють такий же класний рівень футболу і відрізняються гарною результативністю. У Серії А міланці займають лідируючі позиції та й Реалу Барелла і компанія дали хороший бій і могли перемагати, але "вершкові" виявилися більш фартовими, відзначившись в самому кінці поєдинку.

До речі, в останньому матчі Серії А Інтер розписав результативну нічию з Аталантаю, а Руслан Маліновський відзначився шикарним голом і визнаний найкращим гравцем матчу.

Останні матчі:

СА Інтер - Аталанта 2:2

СА Фіорентина - Інтер 1:3

СА Інтер - Болонья 6:1

ЛЧ Інтер - Реал Мадрид 0:1

СА Сампдорія - Інтер 2:2

Особисті зустрічі

Минулого сезону саме на груповому етапі Ліги Чемпіонів суперники перетиналися між собою. Італійський клуб в обох зустрічах був явним фаворитом, але обидва рази команді Конте не вдалося підтвердити клас (нічия 0:0 в першому і другому матчах). Але в півфіналі Ліги Європи 19/20 Інтер без шансів розбив Шахтар з рахунком 5:0.

Загалом команди зустрічалися 5 разів із яких гірники не виграли жодного матчу.

Пряма мова

Роберто Де Дзербі (головний тренер Шахтаря):

"Звичайно, Інтер - дуже сильна команда. У минулому сезоні вони виграли чемпіонат. Вважаю, що вони сильніші, ніж в минулому сезоні. Але ми Шахтар, ми завжди намагаємося грати, щоб показати хороший футбол.Інтер - складний суперник, але ми теж почали новий цикл, тому нам потрібно добре зіграти".

Сімоне Індзагі (головний тренер Інтера):

"Я дивився матчі Шахтаря у кваліфікації з Монако, а також Суперкубок з київським Динамо. Бачу, як Де Дзербі прищеплює команді свої ідеї. За два з половиною місяці роботи з Шахтарем він уже досяг дуже багато чого. Я помічаю, як він адаптує свої ідеї з урахуванням підбору футболістів, які зараз в його розпорядженні".

Коментарі наставників будуть після пресконференції

Факти

- Шахтар грає на груповому етапі вп'яте поспіль і 16 в цілому;

- Інтер не програє українським клубам в 11 єврокубкових матчах поспіль (В6 Н5);

- Команди грали в одній групі минулої Ліги чемпіонів;

- Донеччани забили 17 голів у 10-ти останніх матчах;

- У трьох останніх розіграшах Інтер не виходив з групи;

- Шахтар виграв лише чотири з останніх 20 матчів в основній сітці Ліги чемпіонів (Н8 П8).

- Статистика домашніх матчів гірників проти італійських клубів: В5 Н1 П8.

- Поразка Шахтаря від Інтера з рахунком 0:5 стала найбільшою в історії півфіналів Кубка УЄФА/Ліги Європи.

Орієнтовні склади:

Шахтар: Пятов, Ісмаїлі, Вітао, Марлон, Додо, Антоніо, Степаненко, Патрік, Марлос, Тете, Траоре.

Інтер: Ханданович, Шкриняр, Де Врей, Дімарко, Дарміан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перішич, Лаутаро Мартінес, Джеко.

Прогноз букмекерів

У майбутньому матчі спеціалісти віддають перевагу гостям: перемога Інтера - 1.63, перемога Шахтаря - 5.7, нічия - 4.44.

Прогноз Чемпіона

Нічия 0:0