ФІФА покарала збірну Угорщини за расистські вигуки вболівальників у матчі з Англією

Угорці отримали солідний штраф і матчі без глядачів

Джерело - Чемпіон.

ФІФА покарала збірну Угорщини за расистські вигуки вболівальників на адресу чорношкірих гравців збірної Англії під час матчу кваліфікації ЧС-2022 (0:4).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Наступний матч проведуть без глядачів і заплатять 185 тисяч євро штрафу. 9 жовтня команда зустрінеться з Албанією.

Крім того, угорська федерація оштрафована на 200 тисяч швейцарських франків (майже 185 тисяч євро), що є одним з найбільших фінансових штрафів, накладених на країну світовим керівним органом.

Ще одним матчем без глядачів Угорщина покарана умовно. Покарання набере чинності, якщо протягом двох років випробувального терміну будуть нові інциденти за участю вболівальників.

У матчі з Англією угорські вболівальники імітували мавпячі вигуки на адресу темношкірих гравців збірної Англії Рахіма Стерлінга і Джуда Беллінгема.

Нагадаємо, що перед матчем уболівальники також освистали Англійців, коли ті стали на коліно, продовжуючи підтримку акції BLM.