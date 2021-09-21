Бєлік назвав сильні строни гри Шахтаря та Динамо

Колишній форвард збірної України Олексій Бєлік очікує на видовищний матч за Суперкубок України між донецьким Шахтарем і київським Динамо.

Про це заявив сам експерт.

"Очікування в мене змішані, тому що, з одного боку - бажання побачити протистояння Шахтаря Де Дзербі і Динамо Луческу дуже велике, а з іншого - матч відбудеться в незручний час, в обох команд настає період важливих ігор у чемпіонаті і у Лізі чемпіонів. Але очікую на видовищний матч, бо є можливість виграти перший трофей в сезоні.

Які переваги і недоліки кожної з команд? Сильні якості Шахтаря - це техніка та швидкість в атакуючих діях команди, але є проблеми з переходом з атаки в оборону. Також, команда діє не завжди інтенсивно. Динамо дуже добре організовано, діє дисципліновано в обороні, дуже активно в контратаці. Але є проблеми з позиційною атакою, тому що Луческу поки не знайшов основного нападника, який до кінця зрозуміє та буде виконувати його вимоги", - зазначив Бєлік.