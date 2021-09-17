 Федорчук дав пораду Петракову в ситуації з Маліновським | Футбол | Champion.com.ua
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Федорчук дав пораду Петракову в ситуації з Маліновським

Сьогодні 15:42 1091 0
Олег Федорчук прокоментував конфлікт Олександра Петракова з Русланом Маліновським
Федорчук дав пораду Петракову в ситуації з Маліновським
Фото - УАФ
#Маліновський, #Петраков

Джерело - gazeta.uа.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков повинний залагодити конфлікт з півзахисником Аталанти Русланом Маліновським.

Про це розповів український тренер Олег Федорчук.

"У ситуації з конфліктом тренера збірної Олександра Петракова і гравця Руслана Маліновського провина повністю на тренері. Я читав відповідь Руслана і вважаю, що він все розклав по поличках. Я знаю дитячого тренера Маліновського, він 16-річним приїжджав до мене на перегляд. Тому можу впевнено сказати: Руслан – абсолютно безконфліктна людина.

Зараз помітно, що новий тренер збірної намагається всім сподобатися. Але зазвичай велике прагнення призводить до плачевних результатів. Видно, що Петракову не вистачає досвіду роботи з дорослими командами. Він йде на інтерв'ю, ще не охолонувши як слід від недавнього матчу, емоції зашкалюють. І в підсумку тренер каже зайві речі. Ті, які повинні були б залишатися всередині колективу. Петраков мав би продумати кожне слово, яке він скаже в ефірі. Але для цього він або не мав часу, або не був готовий. У підсумку на рівному місці виник гучний конфлікт.

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Потрібно знати Маліновського: він завжди важко входить в сезон. Так було минулого року і позаминулого теж. Пройде час, і Руслан знову стане найкращим гравцем збірної. Тому що у нас майже немає гравців, які стабільно грають в Лізі чемпіонів у складі закордонного клубу. І коли він набере форму, все відразу стане на свої місця.

Люди влаштовані так, що їм краще знати менше інформації. Згадайте Лобановського: він дуже мало говорив, однак демонстрував чудові результати. І публіка додумувала в позитивну сторону то, що він не сказав. А якщо результати посередні, то додумують найгірше, щоб ти не говорив.

Свого часу Шевченко дав публічну оцінку Буяльському, а потім не знав, як вийти із ситуації. Тому що Віталій зараз, очевидно, найкращий гравець чемпіонату України. Тому посаду тренера передбачає подвійну відповідальність за сказані слова. Вважаю, що Петракову потрібно зателефонувати Руслану і залагодити цей конфлікт", – відзначив Федорчук.

Раніше, Маліновський різко відповів Петракову.

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