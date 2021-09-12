 Петраков розповів про непорозуміння із Маліновським | Футбол | Champion.com.ua
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Петраков розповів про непорозуміння із Маліновським

Сьогодні 22:08 209 1
Петраков розповів про непорозуміння із Маліновським

Джерело - Чемпiон.

Руслан Маліновський хотів раніше поїхати із розташування збірної України.

Про це розповів головний тренер команди Олександр Петраков.

"Йому адміністратор сказав, що у нього квиток на 9 число, ще гра у Чехії, а він сказав "Я не хочу залишатись, я хочу поїхати". Я попросив адміністратора взяти йому квиток. Людина хоче їхати, то нехай їде.

Я йому сказав, що в нас нова схема. Він сказав, що інтереси команди головніше за все. Але потім у Києві він образився, що був запасним. Він сказав, що образився"

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