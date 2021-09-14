Матч Ліги чемпіонів. Шериф - Шахтар: матч-центр

Матч відбудеться у Тирасполі

Джерело - Чемпіон.

15 вересня у Тирасполі на стадіоні Шериф відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Шериф - Шахтар. Початок матчу о 19:45.

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Нападник Шерифа Френк Кастаньєда: "Дуже раді, що зіграємо з Реалом, якому належить чимало рекордів в Лізі чемпіонів. Інтер теж дуже крутий клуб з багатою історією, сильний і Шахтар. Шериф в цьому турнірі темна конячка. Ми новачки, і, впевнений, зможемо здивувати публіку, адже ми виконали для цього дуже велику роботу. Вважаю, що з Шахтарем для нас це найважливіший матч, так як він перший. Ми розуміємо, що стоїть на кону, усвідомлювали це і перед попередніми матчами. Дуже важливо домагатися поставлених цілей. Упевнений, майбутній новий досвід буде мати величезне значення для країни, міста, клубу. Стадіон буде сповнений, і, звичайно, буде неймовірно здорово пережити все це разом з Шерифом". Експерт телеканалів Футбол Віктор Леоненко: "Якщо Шахтар обіграє Шериф, то він вже в Лізі Європи". Наставник Шерифа Юрій Вернидуб: "Я розумію, що нам відведена роль аутсайдера, але я з цим не згоден. Хочу достукатися до хлопців, щоб вони теж це розуміли. Нехай ми не такі, як ці клуби, але ми повинні виходити і показати своє обличчя, показати свій характер. Зелене поле все визначає. Іншими словами, великі гроші у футбол не грають".

Матч розсудить бригада арбітрів із Німеччини на чолі з 43-річним Деніцом Айтекіним. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Діте і Штефан Лупп. Обов'язки четвертого рефері виконає Мартін Петерсен. Також, на поєдинку буде присутній VAR. Відповідати за систему буде Крістіан Дінгерт. Його помічник - Маркус Зінн.

Фото з матчу Шериф - Петрокуб (2:0):

Відеоогляд матчу Шериф - Петрокуб (2:0):

Перед матчем з Шахтарем Шериф вдома переграв Петрокуб - 2:0. Голами відзначилися Франк Кастаньєда та Жасур Якшибоєв.

Півзахисник Шахтаря Манор Соломон не зіграє в першому матчі Ліги чемпіонів проти Шерифа: "Я не зіграю в середу через наше національне свято Йом-Кіпур. Сподіваюся, мої партнери впораються з Шерифом без мене. Що стосується Інтера і Реала, то буду не проти, якщо ми зіграємо з ними так само як і в минулому сезоні".

У продажу для вболівальників Молдови з'явилося ще близько 300 квитків на матч Шериф - Шахтар. Купити квитки можна на сайті bilet.pmr.com, однак карти Visa і Mastercard не приймаються.

Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі після матчу з Дніпро-1 заявив наступне: "Що стосується Шерифа, то я ще не знаю добре цього суперника. Ми готувалися до Дніпра-1, а тепер перемикаємося на Лігу чемпіонів".

Перед матчем з Шерифом Шахтар у 7-му турі УПЛ переграв СК Дніпро-1 (2:0). Голами у гірників відзначилися Фернанду та Траоре.

Донецький Шахтар напередодні старту в Лізі чемпіонів оновив дизайн клубного автобуса.

Український півзахисник Шерифа Андрій Блізніченко: "Не хотів би говорити, скільки очок ми візьмемо, але, думаю, що Шериф спокійно може поборотися за третє місце в групі. Це точно. Інтер, Шахтар, Шериф - ті три команди, між якими буде хороша боротьба за третю позицію. Вдома, гадаю, ми Шахтарю не програємо".

Шериф однією своєю участю в Лізі Чемпіонів вже підніс сенсацію, і щось підказує, що однією сенсацією він не обмежиться. Де той матч, в якому вони опиняться на висоті, поки не відомо. Цілком можливо їм може стати якраз домашній поєдинок з Шахтарем. Коефіцієнти букмекерів в будь-якому матчі Ліги Чемпіонів за участю Шерифа будуть не в його користь. Різниця лише в цифрах. У матчі першого туру ЛЧ Ліга Ставок дає на перемогу тираспольців коефіцієнт 4,40, на перемогу Шахтаря - 1,84, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,75.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі назвав головні цілі своєї команди на сезон: "Виступати в Лізі чемпіонів престижно. Але для мене завданням номер один є перемога в чемпіонаті. Потрібно розподіляти свої сили таким чином, щоб чемпіонат був в пріоритеті. Якщо команда звикне добре грати в чемпіонаті, вона буде добре грати і в Лізі чемпіонів. Ми живемо в Україні і беремо участь в першості України, тому перемога в чемпіонаті - наша головна мета". Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "Президент клубу мені постійно говорить про українців. Були думки, кого я хотів взяти з України, але вони не захотіли сюди їхати. Вважають, що тут слабкий чемпіонат, хоча я розмовляв про те, щоб вони прийшли і допомогли саме в Лізі чемпіонів. Були сумніви, що так все станеться, але тепер вже пішло більше пропозицій - я вже відмовляюся. Людина не захотіла приходити і взяти участь з самого початку, а я кажу: "Коли був стіл порожній - сюди нікого не заманиш". А тепер мрія збулася і ми досягли цього, і є гравці з хороших чемпіонатів, які хотіли приїхати сюди і грати в Лізі чемпіонів". Наставник Шерифа Юрій Вернидуб: "Слова Дірка Кейта, що нам не місце в групі Ліги чемпіонів? Зачепили ці слова. Я поважаю Кейта як футболіста і як особистість, але потрібно думати, перш ніж щось сказати. Не треба ображати іншого, не знаючи і не бачачи гру людини або команди. Ну він-то великий, тому йому можна все". Український півзахисник Шерифа Андрій Блізніченко: "Я не знаю, які в Зорі зарплати, але думаю, за чутками, Шериф, якщо порівнювати з Україною, в трійці був би. Шахтар, Динамо, а потім був би Шериф. Рекордні премії були, коли потрапили в Лігу Європи, і зараз, напевно, раз в п'ять більше заплатять. Поки що не виплачували, але нас зібрали і сказали, що віддадуть бонуси всім футболістам. Тоді після ЛЄ платили за кожну перемогу по 5 тисяч доларів, а за вихід в групу - по 10 або 20 тисяч". Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "Читав, що я другий український тренер [після Реброва], який вивів зарубіжний клуб в груповий етап Ліги чемпіонів. Пишаюся цим, і я щаслива людина в тому, що збулася моя мрія. Ще з самого раннього дитинства, коли я почав займатися футболом, тоді навіть не було Ліги чемпіонів, а Кубок чемпіонів, Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА - мрія була зіграти там. На жаль на рівні футболіста не вдалося цього зробити, тренером довго теж, але ось прийшов в Молдову і дякувати Богу, що так все склалося". Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі з клубною пресслужбою поділився очікуваннями перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів: "Будемо готуватися, знаючи, що Інтер і Реал - два великих клубу. Але в той же час нам треба зрозуміти, що 6 очок в матчах з Шерифом нам ніхто не подарує. Їх потрібно завоювати. Вважаю, доведеться попітніти. Матчі з Шерифом будуть дуже важкими. Реал і Інтер поміняли тренерів, поповнилися новими гравцями. Я добре їх знаю. Ми вже зустрічалися з Анчелотті, коли він тренував Наполі. А з Індзагі - в період його роботи в Лаціо. Ми не раз протистояли один одному".

Перед матчем з Шахтарем Шериф 12 вересня проведе матч чемпіонату Молдови. Суперником буде Петрокуб.

Вболівальники за добу викупили усі квитки на матч ЛЧ Шериф - Шахтар. надійшли в продаж 7 вересня, а вже на наступний день всі були реалізовані. УЄФА дозволив заповнити стадіон Шериф на 50% - матч відвідають 6 500 уболівальників. Матч зможуть відвідати 285 фанів з України. Вартість квитка - 420 грн.

У цьому сезоні гравці Шерифа не програли жодного матчу у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому відбірковому раунді вони двічі перемогли албанську Теуту (4:0 в гостях, 1:0 вдома), потім вибили вірменський Алашкерт (1:0 в гостях, 3:1 вдома), а в третьому раунді зустрілися з Црвеною Звєздою. Команди зіграли 1:1 в Белграді, а в матчі-відповіді гол Данило Арболеда приніс Шерифу мінімальну перемогу над чемпіоном Сербії. Нарешті, в раунді плей-оф Шериф вибив загребське Динамо - 3:0 вдома і 0:0 в Хорватії.

Попередні зустрічі. Раніше шляхи команд перетиналися лише раз - у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2003/04. Після нульової нічиєї в Тирасполі Шахтар переміг в Донецьку 2:0 - у другому таймі відзначилися Звонімір Вукич і Брандао. Втім, тоді Шахтар до групового етапу не добрався, поступившись в наступному раунді московському Локомотиву з загальним рахунком 2:3.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "У нинішньому Шахтарі сильна атакувальна лінія. Перше, що хотілося б відзначити в грі суперника: якщо гірникам дати простір, то вони вміло вибігають в контратаки. Складно буде їх зловити, тому не можна їм його давати. Ну, а друге - якщо брати по останній грі з Монако, то більшою мірою донеччани грали від оборони. Спочатку побігли вперед, оскільки життя змусило забити такий необхідний м'яч. А потім діяли від оборони".

Захисник Шахтаря Додо назвав завдання гірників у цьогорічній Лізі чемпіонів.

Раніше, Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.

Розпочався продаж квитків на матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між молдавським Шерифом та Шахтарем. Вартість квитка у фан-сектор коштує приблизно 400 грн. На стадіоні Шериф дозволена присутність 50% глядачів. У зв'язку з цим Шахтар зможе реалізувати 285 квитків на місця у фан-секторі тираспольської арени.

Нагадаємо, Шериф втратив нападника перед матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів.