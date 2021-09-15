Тете та Ісмаїлі вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Шерифом

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 вересня, відбудеться матч першого туру групи D Ліги чемпіонів сезону 2021/22 років Шериф - Шахтар.
Початок матчу о 19:45. Стали відомі стартові склади команд.
Шериф: Атанасіадіс, Арболеда, Траоре А., Кастаньєда, Фернандо, Яхшибоєв, Аддо, Коловос, Тілль С., Дуланто
Запасні: Челядник, Пащенко, Раделич, Джельєн, Кожохар, Ніколов, Бруно, Кожокару, Ярсане
Актуально: Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
Шахтар: Пятов, Додо, Марлон, Майкон, Маркос, Тете, Матвієнко, Траоре Л., Педріньйо, Фернандо, Ісмаїлі
Запасні: Шевченко, Вітао, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Патрік, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан, Бондар