Шериф розірвав контракт з українським хавбеком

Джерело - moldfootball.com.
Шериф розірвав контракт з 27-річним українським півзахисником Андрієм Блізніченком.
Про це заявив головний тренер клубу. Юрій Вернидуб.
"Був Андрій Блізніченко. На жаль, чому кажу був - буквально днями розірвали контракт, тому що у нього він в принципі закінчувався в грудні. Вирішили не мучити ні себе, ні хлопця. Я говорив вже, він взимку отримав серйозну травму хрестоподібних зв'язок, хоча все зробили, зробили операцію, відновився. Вже тренувався в групі, але я бачу, що чогось не вистачає. Йому ще потрібен час, а часу немає, все одно у нього в грудні закінчується контракт. Який сенс?
Ми з ним нормально поспілкувалися. Я йому сказав: "Краще ти зараз швидко відновишся, займешся здоров'ям, тому що такий вік вже. У тебе досить високі шанси грати на хорошому рівні, тому що футболіст талановитий". І я по молодості пам'ятаю, це один з найталановитіших футболістів був в Україні. Я сподіваюся, що він знайде команду і засяє ще яскравіше. Мені б дуже цього хотілося, але на цей час я не бачу сенсу тримати футболіста. Та й він теж, я думаю, може бути і образився, але зате чесно в очі", - розповів Вернидуб.
Андрій Блізніченко прийшов в Шериф в січні 2019 року. Однак за цей час зіграв всього у 24 матчах у всіх турнірах. Практично відразу Андрій отримав травму коліна, після якої досі відновлюється.