Додо: Мета Шахтаря вийти до 1/8 Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар має намір вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це заявив захисник "гірників" Додо.

"Шахтар вже не раз доводив, що може здобувати перемоги і вдало грати з такими сильними командами. І я говорю не лише про груповий етап у минулому році, але й про інші матчі – з Манчестер Сіті, Аталантою. Це були непрості поєдинки, у яких ми дістали досвід", - заявив бразилець.