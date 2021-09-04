Додо: Мета Шахтаря вийти до 1/8 Ліги чемпіонів

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Донецький Шахтар має намір вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.
Про це заявив захисник "гірників" Додо.
"Шахтар вже не раз доводив, що може здобувати перемоги і вдало грати з такими сильними командами. І я говорю не лише про груповий етап у минулому році, але й про інші матчі – з Манчестер Сіті, Аталантою. Це були непрості поєдинки, у яких ми дістали досвід", - заявив бразилець.
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"Вірю, що майбутні матчі Ліги чемпіонів будуть для нас трохи спокійнішими, адже ми з цими клубами вже зустрічалися. Для нас дуже важливо вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це наша мета", - сказав Додо.
Шахтар зіграє в одній групі з Реалом, Інтером та Шерифом Юрія Вернидуба.
Раніше Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.