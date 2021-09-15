Шахтар перед матчем з Шерифом оселився у готелі Росія

Шахтар перед виїздною грою проти Шерифа у Лізі чемпіонів мешкатиме у готелі Росія.

Про це розповів головний тренер молдавського клубу Юрій Вернидуб.

"Наскільки я знаю, вони будуть жити в готелі Росія. Зранку вони планують "розбіжку" зробити. Домовилися з клубом, щоб їм надали поле. Вони теж дуже серйозно готуються. Я добре знаю цю команду. Команда, в якій 12 або більше бразильців, і всі бразильці - якісні, вони коштують великих грошей. Думаю, недооцінки немає", - сказав Вернидуб.