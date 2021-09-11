Блізніченко: Шериф не програє Шахтарю

Джерело - SportArena.

Андрій Блізніченко, український футболіст тираспольського Шерифа, дав свій прогноз на перипетії у групі Ліги чемпіонів:

"Не хотів би говорити, скільки очок ми візьмемо, але, думаю, що Шериф спокійно може поборотися за третє місце в групі. Це точно. Інтер, Шахтар, Шериф - ті три команди, між якими буде хороша боротьба за третю позицію. Вдома, гадаю, ми Шахтарю не програємо".

Додамо, що перша гра Шерифа у групі Ліги чемпіонів буде якраз 15 вересня вдома проти донецького Шахтаря.