Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар напередодні старту в Лізі чемпіонів оновив дизайн клубного автобуса.

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