Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар напередодні старту в Лізі чемпіонів оновив дизайн клубного автобуса.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua
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Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар напередодні старту в Лізі чемпіонів оновив дизайн клубного автобуса.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua