Шахтар сильний своєю атакувальною лінією.

Про це розповів головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб.

"За матчами чемпіонату України стежу регулярно. І не тільки за участю Шахтаря, а й Динамо, Зорі до цього дня дивлюся із задоволенням. Якщо є можливість, то намагаюся дивитися багато ігор УПЛ. Прийде час - будемо Шахтар вивчати детально.

Якщо говорити про нинішній Шахтарі, то у нього сильна атакувальна лінія. Перше, що хотілося б відзначити в грі суперника: якщо гірникам дати простір, то вони вміло вибігають в контратаки. Складно буде їх зловити, тому не можна їм його давати.

Ну, а друге - якщо брати по останній грі з Монако, то більшою мірою донеччани грали від оборони. Спочатку побігли вперед, оскільки життя змусило забити такий необхідний м'яч. А потім діяли від оборони.

Так склалося, що Монако дуже багато не забило, хоча моментів для цього було достатньо. Шахтар же навпаки - свій шанс використав, тому він і пробився в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Вразливі місця Шахтаря визначили? Вони, звичайно ж, є. Як і у будь-якої команди. Але про це я говорити не хочу, тому що з цим суперником нам доведеться зустрічатися 15 вересня. Ось після гри подивимося - побачили ми ці вразливі місця чи ні", - сказав Вернидуб.