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Шериф - Шахтар: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:00 982 0
Поєдинок відбудеться у середу, 15 вересня
Шериф - Шахтар: Де дивитися матч Ліги чемпіонів
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа.

Матч відбудеться у середу, 15 вересня, на стадіоні Шериф. Початок о19:45 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

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