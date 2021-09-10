Блізніченко: В Україні Шериф був би у ТОП-3 за равнем зарплат

Гравцям Шерифа за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів ще не виплатили премії.

Про це заявив український півзахисник команди Андрій Блізніченко.

"Я не знаю, які в Зорі зарплати, але думаю, за чутками, Шериф, якщо порівнювати з Україною, в трійці був би. Шахтар, Динамо, а потім був би Шериф. Рекордні премії були, коли потрапили в Лігу Європи, і зараз, напевно, раз в п'ять більше заплатять. Поки що не виплачували, але нас зібрали і сказали, що віддадуть бонуси всім футболістам. Тоді після ЛЄ платили за кожну перемогу по 5 тисяч доларів, а за вихід в групу - по 10 або 20 тисяч", - зазначив Блізніченко.