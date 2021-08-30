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Навколо спорту

Шериф втратив нападника перед матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Сьогодні 20:40 603 1
Шериф відпустив в Саудівську Аравію найкращого форварда
Шериф втратив нападника перед матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів
#Шериф, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Нападник тираспольського Шерифа Луваннор Енріке перейшов у клуб Прем'єр-Ліги Саудівської Аравії Аль Таавун.

Про це повідомляє пресслужба Шерифа.

Відзначимо, що бразилець після повернення в команду в липні 2021 роки зіграв 7 матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів, в яких забив 4 м'ячі. Також Луваннор провів два поєдинки в чемпіонаті - 1 забитий м'яч.

Вісім років тому Луваннор Енріке став першим натуралізований футболістом з далекого зарубіжжя, що зіграв за збірну Молдови.

Шериф стане першим суперником донецького Шахтаря в груповому раунді Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться 15 вересня, початок о 19:45 по Києву.

Раніше, став відомий розклад матчів Шахтаря у Лізі чемпіонів.

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