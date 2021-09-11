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Феменістки готують акцію протеста до дебюту Роналду

Сьогодні 14:53 384 0
Португалець може зіграти з Ньюкаслом
Феменістки готують акцію протеста до дебюту Роналду
#Роналду, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Daily Mail.

Феміністичні організації мають намір зіпсувати перший матч Кріштіану Роналду за Манчестер Юнайтед після повернення.

Про це повідомляє Daily Mail.

Феміністки готують акцію протесту, щоб привернути увагу до справи моделі Кетрін Майорги, яка стверджує, що стала жертвою зґвалтування з боку Роналду в 2009 році.

  АктуальноРоналду провів перше тренування в Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, МЮ зіграє з Ньюкаслом вдома, і очікується, що португалець буде в складі команди і вийде на поле.

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