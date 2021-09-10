Роналду зіграє проти Ньюкасла

Джерело - football.ua.
Новачок Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду зможе зіграти проти Ньюкасла.
Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.
"Завтра Кріштіану Роналду вийде на поле в якийсь момент, це точно. До нас прийшли Роналду і Варан. З такими переможцями нікуди ховатися.
Коли в команді такі чемпіони, у інших не вийде викладатися на тренуваннях на 95%", - розповів Сульшер.
Матч Манчестер Юнайтед відбудеться 11 вересня на Олд Траффорд. Початок поєдинку - о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед не вистачає футболок Роналду через високий попит.