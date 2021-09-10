Роналду зіграє проти Ньюкасла

Новачок Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду зможе зіграти проти Ньюкасла.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Завтра Кріштіану Роналду вийде на поле в якийсь момент, це точно. До нас прийшли Роналду і Варан. З такими переможцями нікуди ховатися.

Коли в команді такі чемпіони, у інших не вийде викладатися на тренуваннях на 95%", - розповів Сульшер.