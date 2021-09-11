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Вернидуб: Нехай Маліновський опуститься на землю грішну

Сьогодні 11:58 1510 0
Головний тренер Шерифа підтримав наставника збірної України Олександра Петракова
Вернидуб: Нехай Маліновський опуститься на землю грішну
#Вернидуб, #Шериф

Джерело - Sport Arena.

Гравці збірної України мають на ділі доводити любов до країни та національної команди.

Про це заявив головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб.

"Те, що Петраков говорив з Маліновським - це в першу чергу Маліновського проблема. Нехай опуститься він на землю грішну, і думає не про себе, і те, який він футболіст класний, а думає про команду і про збірну України. А не про те, що ображатися чи не ображатися", - заявив фахівець

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"Маліновський повинен не ображатися, а працювати і доводити ще більше. Тому що він є гравцем національної збірної. А Петраков - головним тренером, у якого хороша головний біль є, кого краще поставити. Як він бачить свою схему і тактику, по якій він грає".

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"Шевченко же не викликав Буяльського, а Бульяский, на мій погляд, був одним з найкращих. Він як пояснив? Що він просто не бачив його в своїй схемі, де його можна краще використовувати. Точно так же Петраков зараз може не бачити Маліновського. Чому ні? Це життя".

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"Вони ж люблять говорити в інтерв'ю, що люблять Україну, народилися в Україні. Ну тоді любіть її до кінця, на ділі. Виходьте і їжте землю і доводьте, що ви любите Україну. І ви ні на кого не ображаєтеся, а готові свою жертву принести на користь команді, і на користь результату збірної України", - підсумував Вернидуб.

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