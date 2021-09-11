Вернидуб: Нехай Маліновський опуститься на землю грішну

Джерело - Sport Arena.
Гравці збірної України мають на ділі доводити любов до країни та національної команди.
Про це заявив головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб.
"Те, що Петраков говорив з Маліновським - це в першу чергу Маліновського проблема. Нехай опуститься він на землю грішну, і думає не про себе, і те, який він футболіст класний, а думає про команду і про збірну України. А не про те, що ображатися чи не ображатися", - заявив фахівець
Актуально: Маліновський у заявці Аталанти на матч проти Фіорентини
"Маліновський повинен не ображатися, а працювати і доводити ще більше. Тому що він є гравцем національної збірної. А Петраков - головним тренером, у якого хороша головний біль є, кого краще поставити. Як він бачить свою схему і тактику, по якій він грає".
Читайте також: Маліновський повернувся до загальної групи Аталанти
"Шевченко же не викликав Буяльського, а Бульяский, на мій погляд, був одним з найкращих. Він як пояснив? Що він просто не бачив його в своїй схемі, де його можна краще використовувати. Точно так же Петраков зараз може не бачити Маліновського. Чому ні? Це життя".
Дивіться: Серія А. Аталанта - Фіорентина: онлайн-трансляція. LIVE
"Вони ж люблять говорити в інтерв'ю, що люблять Україну, народилися в Україні. Ну тоді любіть її до кінця, на ділі. Виходьте і їжте землю і доводьте, що ви любите Україну. І ви ні на кого не ображаєтеся, а готові свою жертву принести на користь команді, і на користь результату збірної України", - підсумував Вернидуб.