Маліновський у заявці Аталанти на матч проти Фіорентини

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 11 вересня, Аталанта зіграє проти Фіорентини в рамках третього туру Серії А.
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні включив у заявку на матч українського півзахисника Руслана Маліновського.
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Джерело - Чемпіон.
У суботу, 11 вересня, Аталанта зіграє проти Фіорентини в рамках третього туру Серії А.
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні включив у заявку на матч українського півзахисника Руслана Маліновського.