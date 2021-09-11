 Матч Лиги чемпионов. Шериф - Шахтер: матч-центр | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Ліги чемпіонів. Шериф - Шахтар: матч-центр

Сьогодні 09:27 3544 0
Матч відбудеться у Тирасполі
Матч Ліги чемпіонів. Шериф - Шахтар: матч-центр
#Шериф, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

15 вересня у Тирасполі на стадіоні Шериф відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Шериф - Шахтар. Початок матчу о 19:45.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі назвав головні цілі своєї команди на сезон: "Виступати в Лізі чемпіонів престижно. Але для мене завданням номер один є перемога в чемпіонаті. Потрібно розподіляти свої сили таким чином, щоб чемпіонат був в пріоритеті. Якщо команда звикне добре грати в чемпіонаті, вона буде добре грати і в Лізі чемпіонів. Ми живемо в Україні і беремо участь в першості України, тому перемога в чемпіонаті - наша головна мета". 

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "Президент клубу мені постійно говорить про українців. Були думки, кого я хотів взяти з України, але вони не захотіли сюди їхати. Вважають, що тут слабкий чемпіонат, хоча я розмовляв про те, щоб вони прийшли і допомогли саме в Лізі чемпіонів. Були сумніви, що так все станеться, але тепер вже пішло більше пропозицій - я вже відмовляюся. Людина не захотіла приходити і взяти участь з самого початку, а я кажу: "Коли був стіл порожній - сюди нікого не заманиш". А тепер мрія збулася і ми досягли цього, і є гравці з хороших чемпіонатів, які хотіли приїхати сюди і грати в Лізі чемпіонів".

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб: "Слова Дірка Кейта, що нам не місце в групі Ліги чемпіонів? Зачепили ці слова. Я поважаю Кейта як футболіста і як особистість, але потрібно думати, перш ніж щось сказати. Не треба ображати іншого, не знаючи і не бачачи гру людини або команди. Ну він-то великий, тому йому можна все".

Український півзахисник Шерифа Андрій Блізніченко: "Я не знаю, які в Зорі зарплати, але думаю, за чутками, Шериф, якщо порівнювати з Україною, в трійці був би. Шахтар, Динамо, а потім був би Шериф. Рекордні премії були, коли потрапили в Лігу Європи, і зараз, напевно, раз в п'ять більше заплатять. Поки що не виплачували, але нас зібрали і сказали, що віддадуть бонуси всім футболістам. Тоді після ЛЄ платили за кожну перемогу по 5 тисяч доларів, а за вихід в групу - по 10 або 20 тисяч".

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "Читав, що я другий український тренер [після Реброва], який вивів зарубіжний клуб в груповий етап Ліги чемпіонів. Пишаюся цим, і я щаслива людина в тому, що збулася моя мрія. Ще з самого раннього дитинства, коли я почав займатися футболом, тоді навіть не було Ліги чемпіонів, а Кубок чемпіонів, Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА - мрія була зіграти там. На жаль на рівні футболіста не вдалося цього зробити, тренером довго теж, але ось прийшов в Молдову і дякувати Богу, що так все склалося".

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі з клубною пресслужбою поділився очікуваннями перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів: "Будемо готуватися, знаючи, що Інтер і Реал - два великих клубу. Але в той же час нам треба зрозуміти, що 6 очок в матчах з Шерифом нам ніхто не подарує. Їх потрібно завоювати. Вважаю, доведеться попітніти. Матчі з Шерифом будуть дуже важкими. Реал і Інтер поміняли тренерів, поповнилися новими гравцями. Я добре їх знаю. Ми вже зустрічалися з Анчелотті, коли він тренував Наполі. А з Індзагі - в період його роботи в Лаціо. Ми не раз протистояли один одному".

Перед матчем з Шахтарем Шериф 12 вересня проведе матч чемпіонату Молдови. Суперником буде  Петрокуб.

Вболівальники за добу викупили усі квитки на матч ЛЧ Шериф - Шахтар.  надійшли в продаж 7 вересня, а вже на наступний день всі були реалізовані. УЄФА дозволив заповнити стадіон Шериф на 50% - матч відвідають 6 500 уболівальників. Матч зможуть відвідати 285 фанів з України. Вартість квитка - 420 грн.

У цьому сезоні гравці Шерифа не програли жодного матчу у кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому відбірковому раунді вони двічі перемогли албанську Теуту (4:0 в гостях, 1:0 вдома), потім вибили вірменський Алашкерт (1:0 в гостях, 3:1 вдома), а в третьому раунді зустрілися з Црвеною Звєздою. Команди зіграли 1:1 в Белграді, а в матчі-відповіді гол Данило Арболеда приніс Шерифу мінімальну перемогу над чемпіоном Сербії. Нарешті, в раунді плей-оф Шериф вибив загребське Динамо - 3:0 вдома і 0:0 в Хорватії.

Попередні зустрічі. Раніше шляхи команд перетиналися лише раз - у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2003/04. Після нульової нічиєї в Тирасполі Шахтар переміг в Донецьку 2:0 - у другому таймі відзначилися Звонімір Вукич і Брандао. Втім, тоді Шахтар до групового етапу не добрався, поступившись в наступному раунді московському Локомотиву з загальним рахунком 2:3.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "У нинішньому Шахтарі сильна атакувальна лінія. Перше, що хотілося б відзначити в грі суперника: якщо гірникам дати простір, то вони вміло вибігають в контратаки. Складно буде їх зловити, тому не можна їм його давати. Ну, а друге - якщо брати по останній грі з Монако, то більшою мірою донеччани грали від оборони. Спочатку побігли вперед, оскільки життя змусило забити такий необхідний м'яч. А потім діяли від оборони".

Захисник Шахтаря Додо назвав завдання гірників у цьогорічній Лізі чемпіонів.

Раніше, Шахтар оголосив заявку на груповий етап Ліги чемпіонів.

Розпочався продаж квитків на матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між молдавським Шерифом та Шахтарем. Вартість квитка у фан-сектор коштує приблизно 400 грн. На стадіоні Шериф дозволена присутність 50% глядачів. У зв'язку з цим Шахтар зможе реалізувати 285 квитків на місця у фан-секторі тираспольської арени.

Нагадаємо, Шериф втратив нападника перед матчем з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

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