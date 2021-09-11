Матч Ліги чемпіонів. Шериф - Шахтар: матч-центр

15 вересня у Тирасполі на стадіоні Шериф відбудеться матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 Шериф - Шахтар. Початок матчу о 19:45.

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Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі назвав головні цілі своєї команди на сезон: "Виступати в Лізі чемпіонів престижно. Але для мене завданням номер один є перемога в чемпіонаті. Потрібно розподіляти свої сили таким чином, щоб чемпіонат був в пріоритеті. Якщо команда звикне добре грати в чемпіонаті, вона буде добре грати і в Лізі чемпіонів. Ми живемо в Україні і беремо участь в першості України, тому перемога в чемпіонаті - наша головна мета".

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "Президент клубу мені постійно говорить про українців. Були думки, кого я хотів взяти з України, але вони не захотіли сюди їхати. Вважають, що тут слабкий чемпіонат, хоча я розмовляв про те, щоб вони прийшли і допомогли саме в Лізі чемпіонів. Були сумніви, що так все станеться, але тепер вже пішло більше пропозицій - я вже відмовляюся. Людина не захотіла приходити і взяти участь з самого початку, а я кажу: "Коли був стіл порожній - сюди нікого не заманиш". А тепер мрія збулася і ми досягли цього, і є гравці з хороших чемпіонатів, які хотіли приїхати сюди і грати в Лізі чемпіонів".

Наставник Шерифа Юрій Вернидуб: "Слова Дірка Кейта, що нам не місце в групі Ліги чемпіонів? Зачепили ці слова. Я поважаю Кейта як футболіста і як особистість, але потрібно думати, перш ніж щось сказати. Не треба ображати іншого, не знаючи і не бачачи гру людини або команди. Ну він-то великий, тому йому можна все".

Український півзахисник Шерифа Андрій Блізніченко: "Я не знаю, які в Зорі зарплати, але думаю, за чутками, Шериф, якщо порівнювати з Україною, в трійці був би. Шахтар, Динамо, а потім був би Шериф. Рекордні премії були, коли потрапили в Лігу Європи, і зараз, напевно, раз в п'ять більше заплатять. Поки що не виплачували, але нас зібрали і сказали, що віддадуть бонуси всім футболістам. Тоді після ЛЄ платили за кожну перемогу по 5 тисяч доларів, а за вихід в групу - по 10 або 20 тисяч".

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб: "Читав, що я другий український тренер [після Реброва], який вивів зарубіжний клуб в груповий етап Ліги чемпіонів. Пишаюся цим, і я щаслива людина в тому, що збулася моя мрія. Ще з самого раннього дитинства, коли я почав займатися футболом, тоді навіть не було Ліги чемпіонів, а Кубок чемпіонів, Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА - мрія була зіграти там. На жаль на рівні футболіста не вдалося цього зробити, тренером довго теж, але ось прийшов в Молдову і дякувати Богу, що так все склалося".

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі з клубною пресслужбою поділився очікуваннями перед стартом групового етапу Ліги чемпіонів: "Будемо готуватися, знаючи, що Інтер і Реал - два великих клубу. Але в той же час нам треба зрозуміти, що 6 очок в матчах з Шерифом нам ніхто не подарує. Їх потрібно завоювати. Вважаю, доведеться попітніти. Матчі з Шерифом будуть дуже важкими. Реал і Інтер поміняли тренерів, поповнилися новими гравцями. Я добре їх знаю. Ми вже зустрічалися з Анчелотті, коли він тренував Наполі. А з Індзагі - в період його роботи в Лаціо. Ми не раз протистояли один одному".