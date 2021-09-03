Шахаб: Олімпік підштовхував мене до переходу у Динамо

Іранський форвард Шахаб Захеді пояснив перехід з Олімпіка у Зорю, а не в Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"На моєму трансфер в Зорю наполіг особисто Віктор Скрипник? Перед тим, коли мене підписували, у нас відбулася телефонна розмова. Він розповів, що хоче бачити мене в команді. Для футболіста дуже важливо бажання і довіра тренера. Це стало визначальним моментом у тому, що я обрав Зорю.

Актуально: Зоря - Ворскла 1:0. Огляд матчу

Керівництво Олімпіка підштовхувало мене до переходу у Динамо. Але моє внутрішнє відчуття мені підказувало, що потрібно переходити у Зорю. Я розумію, що Динамо — великий клуб з ім'ям, але я думаю насамперед про своє майбутнє. Я точно знав, що в Зорі матиму постійну ігрову практику, і тут у мене буде більше шансів проявити себе", — розповів Шахаб.