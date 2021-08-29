диний гол у матчі забив Овусу Раймонд Фрімпонг

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря здобула мінімальну перемогу над полтавською Ворсклою в 6 турі УПЛ.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

6 тур, 29 серпня

Зоря - Ворскла 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 83 Фрімпонг

Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Імереков, Жуніор, Назарина, Громов(Аллахяр 60), Кочергін, Булеца, Гладкий(Шахаб 61), Кабаєв(Фрімпонг 79)

Запасні: Жилкін, Руфаті, Хомченовський, Цвек, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Аллахяр, Шахаб

Ворскла: Різник, Пердута, Якубу(Пуцлін 46), Скляр(Кушніренко 82), Тілль, Степанюк(Есеола 70), Тамм, Чеснаков, Челядін, Кане, Бондаренко

Запасні: Ткаченко, Пешич, Яворський, Пуцлін, Нестеренко, Есеола, Кушніренко, Вакула

Попередження: Пердута 15, Назарина 17, Якубу 28, Скляр 66, Імереков 81, Тамм 89

Раніше Шахтар у меншості втратив очки в матчі з Минаєм.