Леоненко: Гравці збірної України можуть стати героями у матчі проти Франції

Збірна України у Києві зіграє вирішальний матч відбору на ЧС-2022 проти Франції.

Про це розповів екснападник національної команди Віктор Леоненко.

"Я думаю, що дебют, в принципі, не вдався, тому що подарували очки казахам. У цій нічиїй мене тішить те, що у нас були моменти. Те, що тринькали їх, - це майстерність. Коли у команди є моменти - це вже добре. Як правило, моментів у нашій збірній багато не буває.

З французами, швидше за все, моментів буде небагато. Найголовніше, щоб вони були. Єдиний плюс з того, що ми втратили очки, це кількість моментів.

Критика Петракова? Це не правильно. У збірній не можна нікого критикувати, якщо ти тренер. У нас же всі кращі зібрані. Даремно це, тому що хлопці можуть образитися. А у нас хлопці часто ображаються, на жаль.

Гол Яремчука? Мені здається, він просто хотів розім'яти воротаря, а вийшло здорово. Думаю, він сам не очікував, що заб'є. Воротар не очікував, я думаю, і Яремчук сам не очікував. Він його не перекидав. Людина просто вирішила пробити. Залетів класний гол. Молодець!

Голи в наші ворота? Я не вважаю, що Пятов сильно винен. Щось, звичайно, є, але коли тебе розстрілюють, складно виручити команду.

Я б не став матюкати Караваєва. Всі забули, що він не захисник, а півзахисник. Він не особливо вміє відбирати, і це не його проблема, а Петракова.

Матч з Францією? Найголовніше, щоб показували гру. Будемо вірити. Ми всі шанси втратили практично. Є якісь шанси, але я не вірю. Адже після французів ще треба грати. З Фінляндією не буде легко.

Хлопці, ніс не опускаємо! З французами є шанс стати героями", - підсумував Леоненко.