Шахтар на виїзді зіграє з Минаєм. Розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 серпня, відбудеться чотири матчі шостого туру УПЛ.
Донецький Шахтар завітає у гості до Миная. Чернігівська Десна вдома прийме рівненський Верес. У Запоріжжі очікується цікавий матч за участі Зорі та Ворскли. У рахках цього буде зіграно львівське дербі - Рух - Львів.
Після завершення цього туру буде пауза на матчі збірних
Чемпіонат України - УПЛ
29 серпня, 6 тур
14:00. Десна - Верес
17:00. Минай - Шахтар
19:30. Зоря - Ворскла
19:30. Рух - Львів
Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию у Монако та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.