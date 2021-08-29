Шахтар на виїзді зіграє з Минаєм. Розклад матчів УПЛ

Після завершення цього туру буде пауза на матчі збірних

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 серпня, відбудеться чотири матчі шостого туру УПЛ.

Донецький Шахтар завітає у гості до Миная. Чернігівська Десна вдома прийме рівненський Верес. У Запоріжжі очікується цікавий матч за участі Зорі та Ворскли. У рахках цього буде зіграно львівське дербі - Рух - Львів.

Після завершення цього туру буде пауза на матчі збірних

Чемпіонат України - УПЛ

29 серпня, 6 тур

14:00. Десна - Верес

17:00. Минай - Шахтар

19:30. Зоря - Ворскла

19:30. Рух - Львів

Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию у Монако та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.