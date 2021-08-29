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Шахтар на виїзді зіграє з Минаєм. Розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:55 378 0
Після завершення цього туру буде пауза на матчі збірних
Шахтар на виїзді зіграє з Минаєм. Розклад матчів УПЛ
#Шахтар, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 серпня, відбудеться чотири матчі шостого туру УПЛ.

Донецький Шахтар завітає у гості до Миная. Чернігівська Десна вдома прийме рівненський Верес. У Запоріжжі очікується цікавий матч за участі Зорі та Ворскли. У рахках цього буде зіграно львівське дербі - Рух - Львів.

Після завершення цього туру буде пауза на матчі збірних

Чемпіонат України - УПЛ
29 серпня, 6 тур

14:00. Десна - Верес

17:00. Минай - Шахтар

19:30. Зоря - Ворскла

19:30. Рух - Львів

Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию у Монако та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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