Ювентус хоче обміняти Роналду на зірку Манчестер Сіті

Манчестер Сіті та Ювентус можуть організувати зірковий обмін гравцями.

Керівництво Ювентуса зацікавлене у послугах хавбека Манчестер Сіті Бернарду Сілви.

Про це повідомляє журналіст Гонсалу Лопеш.

На трансфері 27-річного португальця наполягає тренер туринців Массіміліано Аллегрі. Бернарду може стати частиною угоди щодо Кріштіану Роналду, якого зараз сватають у Сіті.

Варто відзначити, що Сілва хотів попрощатись з командою Гвардіоли, але схилявся до пропозицій з Іспанії.

Чинний контракт Бернарду з Ман Сіті розрахований до літа 2025-го, а transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

Раніше, Ювентус назвав ціну трансферу Роналду.