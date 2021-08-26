Ювентус назвав ціну трансферу Роналду

Кріштіану Роналду може змінити клуб

Майбутнє форварда Ювентуса Кріштіану Роналду залишається невизначеним.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Туринський клуб як і раніше вимагає за 36-річного португальця 28-30 мільйонів євро і не збирається віддавати його безплатно.

Жорже Мендеш, агент Роналду, безпосередньо веде переговори з Манчестер Сіті і обговорює особисті умови і контракт.

Ювентус все ще чекає рішення Манчестер Сіті про виплату 28-30 мільйонів євро за Роналду.

Раніше повідомлялося, що Роналдо узгодив перехід у Манчестер Сіті.