Ювентус назвав ціну трансферу Роналду

Джерело - tribuna.com.
Майбутнє форварда Ювентуса Кріштіану Роналду залишається невизначеним.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Туринський клуб як і раніше вимагає за 36-річного португальця 28-30 мільйонів євро і не збирається віддавати його безплатно.
Жорже Мендеш, агент Роналду, безпосередньо веде переговори з Манчестер Сіті і обговорює особисті умови і контракт.
Ювентус все ще чекає рішення Манчестер Сіті про виплату 28-30 мільйонів євро за Роналду.
Раніше повідомлялося, що Роналдо узгодив перехід у Манчестер Сіті.