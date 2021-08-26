Вернидуб: Я приходив сюди з мрією і вона збулася

Шериф, який за сумою двох матчів пройшов загребське Динамо, заслужив виступати у групі Ліги чемпіонів.

Про це заявив український наставник команди Юрій Вернидуб.

"Я дуже щаслива людина. Напевно, найщасливіша людина. Я приходив сюди з однією мрією - зіграти в Лізі чемпіонів. І моя мрія збулася. Але це робота всієї команди, яка була єдиним цілим. Ми пройшли важкий шлях з першого кваліфікаційного раунду, і я пишаюся хлопцями. Провели 8 матчів, виграли 6 і двічі зіграли внічию. Забили 14 м'ячів і пропустили 2.

Я думаю, Шериф заслужив виступати в групі Ліги чемпіонів", - сказав Вернидуб.