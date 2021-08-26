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Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Сьогодні 00:50 23841 2
Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.

Процедура жеребкування:

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби.

Учасники діляться на чотири кошики. В перший потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 асоціацій рейтингу УЄФА.

Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на цьому етапі. Також команди з України та Росії не можуть потрапити до однієї групи.

Для асоціацій з двома представниками в турнірі клуби будуть об'єднані в пари з метою розвести їх матчі на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма представниками будуть складені дві пари. Пари складаються з урахуванням інтересів телеаудиторій.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу.

Команди, що посіли треті місця, перейдуть у плей-оф Ліги Європи.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів:

Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня

Склад кошиків:

1 кошик
Челсі (Англія);
Вільярреал (Іспанія);
Атлетико (Іспанія);
Манчестер Сіті (Англія);
Баварія (Німеччина);
Інтер (Італія);
Лілль (Франція);
Спортінг (Португалія);
2 кошик
Реал (Іспанія);
Барселона (Іспанія);
Ювентус (Італія);
МЮ (Англія);
ПСЖ (Франція);
Ліверпуль (Англія);
Севілья (Іспанія);
Боруссія Д (Німеччина);
3 кошик
Порту (Португалія);
Аякс (Нідерланди);
Лейпциг (Німеччина);
Аталанта (Італія);
Зеніт (Росія);
Шахтар (Україна);
Зальцбург (Австрія);
Бенфіка (Португалія);
4 кошик
Бешикташ (Туреччина);
Динамо (Україна);
Шериф (Молдова);
Брюгге (Бельгія);
Янг Бойз (Швейцарія;
Мілан (Італія);
Мальме (Швеція);
Вольфсбург (Німеччина).
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