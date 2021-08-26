Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022.

Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.

Процедура жеребкування:

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби.

Учасники діляться на чотири кошики. В перший потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 асоціацій рейтингу УЄФА.

Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на цьому етапі. Також команди з України та Росії не можуть потрапити до однієї групи.

Для асоціацій з двома представниками в турнірі клуби будуть об'єднані в пари з метою розвести їх матчі на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма представниками будуть складені дві пари. Пари складаються з урахуванням інтересів телеаудиторій.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу.

Команди, що посіли треті місця, перейдуть у плей-оф Ліги Європи.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів:

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня

Склад кошиків:

1 кошик

Челсі (Англія);

Вільярреал (Іспанія);

Атлетико (Іспанія);

Манчестер Сіті (Англія);

Баварія (Німеччина);

Інтер (Італія);

Лілль (Франція);

Спортінг (Португалія);

2 кошик

Реал (Іспанія);

Барселона (Іспанія);

Ювентус (Італія);

МЮ (Англія);

ПСЖ (Франція);

Ліверпуль (Англія);

Севілья (Іспанія);

Боруссія Д (Німеччина);

3 кошик

Порту (Португалія);

Аякс (Нідерланди);

Лейпциг (Німеччина);

Аталанта (Італія);

Зеніт (Росія);

Шахтар (Україна);

Зальцбург (Австрія);

Бенфіка (Португалія);

4 кошик

Бешикташ (Туреччина);

Динамо (Україна);

Шериф (Молдова);

Брюгге (Бельгія);

Янг Бойз (Швейцарія;

Мілан (Італія);

Мальме (Швеція);

Вольфсбург (Німеччина).