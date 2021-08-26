Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
У четвер, 26 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022.
Церемонія жеребкування розпочнеться о 19:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.
Процедура жеребкування:
У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби.
Учасники діляться на чотири кошики. В перший потраплять переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 асоціацій рейтингу УЄФА.
Команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на цьому етапі. Також команди з України та Росії не можуть потрапити до однієї групи.
Для асоціацій з двома представниками в турнірі клуби будуть об'єднані в пари з метою розвести їх матчі на вівторок і середу. Для асоціацій з чотирма представниками будуть складені дві пари. Пари складаються з урахуванням інтересів телеаудиторій.
По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу.
Команди, що посіли треті місця, перейдуть у плей-оф Ліги Європи.
Розклад групового етапу Ліги чемпіонів:
Склад кошиків: