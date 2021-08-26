Зоря прийме Рапід. Розклад матчів кваліфікації Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 серпня, відбудеться матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи.
Луганська Зоря у Запоріжжі зіграє з австрійським Рапідом. Початок матчу о 19:30.
Актуально: Ліга Європи. Зоря - Рапід: онлайн-трансляція. LIVE
Розклад матчів:
18:00. Алашкерт (Вірменія) - Рейнджерс (Шотландія). Перший матч 0:1
19:00. ХІК (Фінляндія) - Фенербахче (Туреччина). Перший матч 0:1
19:30. Зоря (Україна) - Рапід (Австрія). Перший матч 0:3
21:00. Галатасарай (Туреччина) - Раннерс (Данія). Перший матч 1:1
21:15. АЗ (Нідерланди) - Селтік (Шотландія). Перший матч 0:2
21:30. Клуж (Румунія) - Црвена Звезда (Сербія). Перший матч 0:4
21:45. Слован (Словаччина) - Олімпіакос (Греція). Перший матч 0:3
22:00. Антверпен (Бельгія) - Омонія (Кіпр). Перший матч 2:4
22:00. Легія (Польща) - Славія (Чехія). Перший матч 2:2
22:00. Штурм (Австрія) - Мура (Словенія). Перший матч 3:1