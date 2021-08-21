Дубль Срни не врятував команду легенд футболу від поразки на Youth Sports Games

Відомі персони зі світу футболу провели виставковий матч проти юних спортсменів

Джерело - Чемпіон.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна взяв участь у виставковому матчі.

20 серпня в Спліті відбувся фінал Молодіжних спортивних ігор. Частиною програми заходу став виставковий матч за участю зірок футболу.

Команди провели 2 тайми по 20 хвилин на міні-футбольному майданчику зі штучним покриттям. Діти перемогли зірок з рахунком 5:4. Рахунок матчу відкрив Чеферін, а Срна в кінцівці відзначився дублем з передач Малуда і Фігу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не буде продовжувати контракт з Мораесом.