Брат Доннарумми покинув Мілан

Джерело - Чемпiон.

Голкіпер Мілана Антоніо Доннарумма змінив клубну прописку.

Старший брат колишнього воротаря "россонері" Джанлуїджі Доннарумми, який нині виступає в складі ПСЖ, перейшов в Падови.

Клуб уклав з 31-річним італійцем контракт строком на один сезон.

Нагадаємо, Доннарумма-старший виступав у складі "россонері" з 2017 року. За чотири сезони в Мілані він провів всього три матчі, в яких пропустив три голи.

Падова виступає в третьому за силою дивізіоні Італії. У минулому сезоні клуб посів друге місце в своїй групі Серії С.